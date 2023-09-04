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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Міноборони Румунії заявили, що атака безпілотників РФ не становить прямої військової загрози країні

Румунія
Фото: Depositphotos

У Міністерстві оборони Румунії відреагували на атаку російських безпілотників на порти Одещини, під час якої ударні Shahed-136 залетіли та здетонували на території їхньої держави.  

В оборонному відомстві заявили, що російські БпЛА не становили загрози для Румунії.

– Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії, – йдеться у заяві, опублікованій у Facebook.

Водночас у повідомленні наголошують, що Румунія засуджує російські удари по портах України.

– Міністерство національної оборони найрішучішим чином заявляє, що ці напади, спрямовані на цивільні об’єкти та інфраструктуру в Україні, невиправдані й глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, – зазначають у повідомленні.

У Бухаресті запевнили, що стежать за ситуацією на землі, в морі та повітрі, а також вживають заходів щодо посилення оборони та стримування на східному фланзі.

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

У двох територіальних громадах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування аграрних і промислових підприємств.

Через влучання уламків дронів після збиття сталося кілька займань на території цивільних об’єктів.

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БПЛА Shahed

Війна в Україні, Міноборони, Російська агресія, Румунія
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