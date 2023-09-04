В України є фотодокази падіння дронів РФ на території Румунії під час нічної атаки – Кулеба
В України є фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки РФ на порти Одещини в ніч проти 4 вересня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада, – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало, – сказав він.
Кулеба припустив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.
Він зазначив, що “є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт”. Та наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.
– У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція, – підсумував очільник МЗС України.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони Румунії відреагували на атаку російських безпілотників на порти Одещини, під час якої ударні Shahed-136 залетіли та здетонували на території їхньої держави. В оборонному відомстві заявили, що російські БпЛА не становили загрози для Румунії.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна