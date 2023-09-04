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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В України є фотодокази падіння дронів РФ на території Румунії під час нічної атаки – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

В України є фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки РФ на порти Одещини в ніч проти 4 вересня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада, – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало, – сказав він.

Кулеба припустив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

Він зазначив, що “є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт”. Та наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

– У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція, – підсумував очільник МЗС України.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Румунії відреагували на атаку російських безпілотників на порти Одещини, під час якої ударні Shahed-136 залетіли та здетонували на території їхньої держави. В оборонному відомстві заявили, що російські БпЛА не становили загрози для Румунії.

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Джерело: Укрінформ
Безпілотники, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Російська агресія, Румунія
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