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Валентина Летяк, редактор ленты

Игнат объяснил, почему сложно уничтожать пусковые установки Шахедов

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

РФ запускает сейчас Шахеды преимущественно из Приморско-Шахтарска (Красноснодарский край РФ) и мыса Чауда (АР Крым) — это довольно большое расстояние для того, чтобы уничтожать дроны на месте.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Пусковые установки Шахедов — это фактически контейнер, который может перевозиться грузовиком, выехать на место пуска, оперативно развернуться, выпустить дроны и уехать. Поэтому не все так просто по их уничтожению именно там, — добавил он.

По его словам, фиксировались запуски дронов также из Курской и Брянской областей РФ, поэтому сложность заключается в том, что эти установки мобильные и выявлять их сложно в реальном режиме времени.

Ночью 4 сентября российские войска атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

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Дрон-камікадзе, Shahed

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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