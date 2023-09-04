Игнат объяснил, почему сложно уничтожать пусковые установки Шахедов
РФ запускает сейчас Шахеды преимущественно из Приморско-Шахтарска (Красноснодарский край РФ) и мыса Чауда (АР Крым) — это довольно большое расстояние для того, чтобы уничтожать дроны на месте.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Пусковые установки Шахедов — это фактически контейнер, который может перевозиться грузовиком, выехать на место пуска, оперативно развернуться, выпустить дроны и уехать. Поэтому не все так просто по их уничтожению именно там, — добавил он.
По его словам, фиксировались запуски дронов также из Курской и Брянской областей РФ, поэтому сложность заключается в том, что эти установки мобильные и выявлять их сложно в реальном режиме времени.
Ночью 4 сентября российские войска атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная