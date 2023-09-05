Зеленський подав кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Рустема Умєрова на посаду очільника Міністерства оборони.
Про це повідомляється у відповідному проєкті постанови, оприлюдненому на сайті парламенту.
Документ переданий на розгляд Комітету Верховної Ради.
Голосування за призначення Умєрова міністром оборони відбудеться у середу, 6 вересня.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення Умєрова з посади голови Фонду державного майна. “За” проголосували 302 народних обранці.
Також нардепи підтримали відставку міністра оборони Олексія Резнікова.
Перед цим ексочільник відомства прозвітував перед Верховною Радою щодо результатів його роботи на посаді.
Фото: Рустем Умєров
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