Достичь эффекта домино: в ГУР объяснили цель ударов по объектам в РФ

Украинские операции на территории РФ, “хлопки” в разных российских регионах направлены на то, чтобы подорвать военный потенциал агрессора.

Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона Єдині новини.

Он объяснил, что ГУР работает методически, определяет наиболее критичные цели и объекты для РФ. Речь идет о военных объектах, объектах оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих изготовление ракет и дронов, а также об объектах, “которые касаются обеспечения логистики группировки войск РФ”.

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Скибицкий добавил, что на территории России таких целей много, и “они все пронумерованы, определены по иерархии”.

– Мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ. Чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукцию, перестанут производить военную продукцию, — подчеркнул он.

Скибицкий уточнил, что разведка “работает точечно”, исключительно по объектам, которые обеспечивают деятельность РФ для ведения войны против Украины.

И этим мы отличаемся от оккупантов, которые бьют по мирным украинским городам и селам, критической инфраструктуре.

По словам представителя ГУР, разведка использует во время операций в РФ все средства, не только беспилотники.

– Мы сейчас работаем всеми средствами, которые у нас есть. И этот комплексный подход состоит в том, что не только беспилотники. Это и ракетные системы, и соответствующие агентурные единицы, в том числе действующие на территории РФ, – рассказал Скибицкий.

Он отметил, что ГУР имеет методики, по которым разведка работает уже больше года. Перед каждой операцией все прорабатывается, выверяется и “делается полная картинка объекта, который подлежит уничтожению”.

Скибицкий сообщил, что у западных партнеров были “некоторые предостережения” относительно ударов по объектам РФ. К примеру, на первом этапе они говорили о возможной эскалации конфликта. Также у них были опасения по поводу реакции РФ.

– В первую очередь мы используем, в частности, натовские методики. Они (западные партнеры, – Ред.) понимают, что это не просто чтобы запустить ракету или беспилотник по территории РФ. Да, есть некоторые предостережения, но с военной точки зрения есть полное понимание ситуации и тех действий, которые предпринимаем мы, — заявил представитель ГУР.

Как известно, в последнее время на территории России все чаще происходят “хлопки”, раздаются взрывы, горят нефтебазы. Например, в последние несколько дней в Брянске дроны атакуют завод Кремний Эл – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ.

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