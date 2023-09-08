Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ

Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Фото: Getty Images

Українські операції на території РФ, “бавовна” в різних російських регіонах спрямовані на те, щоб підірвати військовий потенціал агресора.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що ГУР працює методично, визначає найбільш критичні цілі та об’єкти для РФ. Йдеться про військові об’єкти, об’єкти оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет та дронів, а також про об’єкти, “які стосуються забезпечення логістики угруповання військ РФ”.

Зараз дивляться

Скібіцький додав, що на території Росії таких цілей багато, і “вони всі пронумеровані, визначені по ієрархії”.

– Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ. Щоб досягнути ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, перестануть виготовляти військову продукцію, – наголосив він.

Скібіцький уточнив, що розвідка “працює точково”, виключно по об’єктах, які забезпечують діяльність РФ для ведення війни проти України.

І цим ми відрізняємося від окупантів, які б’ють по мирних українських містах і села, критичній інфраструктурі.

Читайте також
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ

За словами представника ГУР, розвідка використовує під час операцій в РФ усі наявні засоби, не лише безпілотники.

– Ми зараз працюємо всіма засобами, які в нас є. І цей комплексний підхід полягає в тому, що не лише безпілотники. Це й ракетні системи, і відповідні агентурні одиниці, які в тому числі діють на території РФ, – розповів Скібіцький.

Він зазначив, що ГУР має методики, по яких розвідка працює вже більше року. Перед кожною операцією все опрацьовується, вивіряється і “робиться повна картинка того об’єкта, який підлягає знищенню”.

Скібіцький повідомив, що в західних партнерів були “деякі застереження” щодо ударів по об’єктах РФ. Наприклад, на першому етапі вони говорили про можливу ескалацію конфлікту. Також у них були побоювання щодо реакції РФ.

– Насамперед ми використовуємо, зокрема, “натівські” методики. Вони (західні партнери, – Ред.) розуміють, що це не просто аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є деякі застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які робимо ми, – заявив представник ГУР.

Як відомо, останнім часом на території Росії все частіше відбувається “бавовна”, лунають вибухи, палають нафтобази. Наприклад, протягом останніх кількох днів у Брянську дрони атакують завод Кремній Ел – одне із найбільших підприємств мікроелектроніки в РФ.

Читайте також
Перехоплення російського Мі-8 та штурм Зміїного: 5 знакових операцій українських розвідників
розвідка, ГУР

Війна в Україні, Вибух, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Зеленський
ЄС розширив санкції проти росіян за порушення прав людини у Криму
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Навчання українських військових на танках Abrams продовжили на кілька тижнів
Танк M1 Abrams
Попередні дані: Ігнат розповів, якою ракетою ворог вдарив по Кривому Рогу
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь