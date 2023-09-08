Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ

Українські операції на території РФ, “бавовна” в різних російських регіонах спрямовані на те, щоб підірвати військовий потенціал агресора.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що ГУР працює методично, визначає найбільш критичні цілі та об’єкти для РФ. Йдеться про військові об’єкти, об’єкти оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет та дронів, а також про об’єкти, “які стосуються забезпечення логістики угруповання військ РФ”.

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Скібіцький додав, що на території Росії таких цілей багато, і “вони всі пронумеровані, визначені по ієрархії”.

– Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ. Щоб досягнути ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, перестануть виготовляти військову продукцію, – наголосив він.

Скібіцький уточнив, що розвідка “працює точково”, виключно по об’єктах, які забезпечують діяльність РФ для ведення війни проти України.

І цим ми відрізняємося від окупантів, які б’ють по мирних українських містах і села, критичній інфраструктурі.

За словами представника ГУР, розвідка використовує під час операцій в РФ усі наявні засоби, не лише безпілотники.

– Ми зараз працюємо всіма засобами, які в нас є. І цей комплексний підхід полягає в тому, що не лише безпілотники. Це й ракетні системи, і відповідні агентурні одиниці, які в тому числі діють на території РФ, – розповів Скібіцький.

Він зазначив, що ГУР має методики, по яких розвідка працює вже більше року. Перед кожною операцією все опрацьовується, вивіряється і “робиться повна картинка того об’єкта, який підлягає знищенню”.

Скібіцький повідомив, що в західних партнерів були “деякі застереження” щодо ударів по об’єктах РФ. Наприклад, на першому етапі вони говорили про можливу ескалацію конфлікту. Також у них були побоювання щодо реакції РФ.

– Насамперед ми використовуємо, зокрема, “натівські” методики. Вони (західні партнери, – Ред.) розуміють, що це не просто аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є деякі застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які робимо ми, – заявив представник ГУР.

Як відомо, останнім часом на території Росії все частіше відбувається “бавовна”, лунають вибухи, палають нафтобази. Наприклад, протягом останніх кількох днів у Брянську дрони атакують завод Кремній Ел – одне із найбільших підприємств мікроелектроніки в РФ.

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