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Валерій Савицький, редактор стрічки

Leopard 2 ефектно знищив російський танк, а іншого змусив втекти: оприлюднене відео

Leopard 2
Фото: Getty Images

У мережі з’явилися рідкісні кадри танкового бою між танком Збройних сил України Leopard 2 і двома російськими танками у Запорізькій області.

Кадри бою опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишня Twitter) користувач зовнішній пілот.

На відео Leopard 2 робить постріл убік російських танків, що розташовані за 1,5 кілометра від нього. Після влучання по одному з них, другий ворожий танк поспіхом покидає позицію.

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Розслідувачі DniproOSINT встановили, що танковий бій, імовірно, стався між селами Роботине і Мала Токмачка на початку Запорізької наступальної операції.

Мала Токмачка і Роботине

Скріншот: Google Maps

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Німеччини виділив черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли основні бойові танки другого покоління Leopard 1A5 і радіолокаційні системи повітряного спостереження TRML-4D.

У квітні 2023 року міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен оголосили про наміри поставити Україні бойові танки Leopard 2.

Надані Україні танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6, які зазнають пошкоджень у боях в Україні, будуть ремонтувати в Німеччині та, ймовірно, у Литві.

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Leopard 2, Війна в Україні, танк, танковий бій
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