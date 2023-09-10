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Падение Шахедов в Румынии: руководителю дипмиссии РФ выразили ноту протеста

Падение Шахедов в Румынии: руководителю дипмиссии РФ выразили ноту протеста

Румыния вызвала руководителя российской дипломатической миссии в Бухаресте и выразила ему протест из-за падения на территории Румынии Шахедов.

— Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения у границы с Украиной фрагментов беспилотников, похожих на те, которые российские силы используют для агрессии против Украины.

Одновременно румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе над Дунаем рядом с границей Румынии, что создает угрозу для румынских граждан, — говорится в заявлении.

Госсекретарь Румынии передал России требование прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, которые создают угрозу для румынских местных жителей.

Напомним, что вчера, 9 сентября, военные нашли на территории Румынии обломки еще одного дрона, похожего на те, которые используются Россией для атак по Украине.

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Известно, что ночью 4 сентября российские военные атаковали беспилотниками Shahed-136 инфраструктуру портов и зерновые хранилища Подунавья в Одесской области. В результате налетов Шахедов были попадания. В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. Первые после происшествия обломки нашли 6 сентября.

Источник: Digi24

Война в Украине, Дрони, Румунія
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