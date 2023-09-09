В Румынии нашли обломки еще одного дрона: президент Йоханнис жестко предупредил Россию

Военные нашли на территории Румынии обломки еще одного дрона, похожего на те, которые используются Россией для атак по Украине.

Об этом сообщает издание HotNews.ro.

Отмечается, что фрагменты дрона обнаружили возле села Плауру, уезда Тульча. Поисковую миссию начали после сообщения от местных властей о вероятном нахождении элементов беспилотника примерно в 2,5 км к юго-востоку от села.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис оперативно отреагировал на это событие и заявил, что обнаружение новых фрагментов беспилотников, подобных тем, которые используются российскими военными на румынской территории вблизи границы с Украиной, свидетельствует об абсолютно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии.

— Я решительно осуждаю этот инцидент, спровоцированный российскими атаками на украинские порты на Дунае, — подчеркнул Клаус Йоханнис.

Он отметил, что в субботу, 9 сентября, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора Йоханнис проинформировал главу Альянса о новых событиях, а Столтенберг подтвердил свою полную солидарность с Румынией и заверил, что НАТО и его члены полностью поддерживают официальный Бухарест.

В качестве доказательства поддержки Румынии, Йоханнис указал на недавнее решение США увеличить свое присутствие в стране с помощью самолетов F-16 в рамках миссии воздушной полиции.

— Как я уже говорил ранее, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и пользуется самыми сильными гарантиями безопасности в нашей истории. Я снова решительно осуждаю неоднократные нападения РФ на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в частности на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти глубоко неоправданные атаки нарушают нормы международного права и являются военными преступлениями, — сказал Клаус Йоханнис.

Падение обломков российских дронов на территорию Румынии

Ночью 4 сентября российские военные атаковали беспилотниками Shahed-136 инфраструктуру портов и зерновые хранилища Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. А в МИД сообщили, что у Киева есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории этой страны.

5 сентября МИД и Минобороны Румынии, а также президент страны Клаус Йоханнис оперативно опровергли падение на своей территории беспилотников Shahed или любых других военных российских устройств.

Однако уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру – напротив украинского города Измаил.

В Североатлантическом союзе отреагировали на подтверждение Румынии о найденных возле Дуная фрагментах дрона, которые могут быть остатками российского беспилотника типа Shahed-136.

Власти Румынии планируют эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон. В пятницу, 8 сентября, румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры гражданской защиты населения в районах на берегу Дуная. Местных жителей проинструктируют как вести себя во время атак и построят укрытия.

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