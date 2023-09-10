Падіння Шахедів у Румунії: керівнику дипмісії РФ висловили ноту протесту

Румунія викликала керівника російської дипломатичної місії у Бухаресті та висловила йому протест через падінням на території Румунії Шахедів.

– Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота висловив протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення біля кордону з Україною фрагментів безпілотників, схожих на ті, які російські сили використовують для агресії проти України. Одночасно румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані та варварські атаки російських сил проти українського населення та цивільної інфраструктури, зокрема над Дунаєм поруч із кордоном Румунії, що створює загрозу для румунських громадян, – йдеться у заяві.

Держсекретар Румунії передав Росії вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, які створюють загрозу для румунських громадян.

Нагадаємо, що вчора, 9 вересня, військові знайшли на території Румунії уламки ще одного дрона, схожого на ті, які використовує Росія для атак по Україні.

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4 вересня Росія атакувала безпілотниками Shahed-136 інфраструктуру портів та зерносховища Подунав’я в Одеській області. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників впали на території Румунії.

Перші після події уламки знайшли 6 вересня.

Джерело: Digi24

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