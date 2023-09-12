Мы должны создать щит: Бербок призвала союзников помочь Украине с ПВО на зиму

Германия призывает государства-партнеры помочь Украине с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры зимой.

Об этом в интервью FAZ заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Украина защищает свою территорию. Кроме крылатых ракет, для этого нужна мощная ПВО. Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты электроэнергии, воды и тепла к холодному времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины, — сказала она.