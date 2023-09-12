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Валентина Чорна, редактор ленты

Мы должны создать щит: Бербок призвала союзников помочь Украине с ПВО на зиму

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Германия призывает государства-партнеры помочь Украине с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры зимой.

Об этом в интервью FAZ заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Украина защищает свою территорию. Кроме крылатых ракет, для этого нужна мощная ПВО. Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты электроэнергии, воды и тепла к холодному времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины, — сказала она.

По ее словам, Германия хочет “сделать больше” с комплексами ПВО IRIS-T в ближайшие месяцы.

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Также Берлин хочет поощрить партнеров передать Украине имеющиеся системы ПВО с учетом зимы.

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Анналеной Бербок.

Ключевыми темами разговора стали усиление ПВО и вступление Украины в Евросоюз.

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