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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів

Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів
Фото: Факти ICTV

У ніч на середу, 13 вересня, РФ запустила по Одещині та Сумщині 44 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Ворожі дрони летіли з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

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Силам ППО вдалося знищити 32 ворожих безпілотники.

Зазначено, що до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. військових.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Повітряні сили України, Сумська область
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