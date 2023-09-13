Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів

У ніч на середу, 13 вересня, РФ запустила по Одещині та Сумщині 44 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Ворожі дрони летіли з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

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Силам ППО вдалося знищити 32 ворожих безпілотники.

Зазначено, що до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. військових.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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