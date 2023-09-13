Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів
У ніч на середу, 13 вересня, РФ запустила по Одещині та Сумщині 44 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Ворожі дрони летіли з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.
Силам ППО вдалося знищити 32 ворожих безпілотники.
Зазначено, що до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. військових.
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