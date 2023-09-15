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Федоров показал видео атаки морского дрона на корабль РФ

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал момент атаки морского дрона на российский корабль.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале.

Глава Минцифры отметил, что операцию по поражению российского корабля осуществляло Главное управление разведки Минобороны.

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— Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу, — написал Федоров.

Ранее стало известно, что утром 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

По данным Telegram-канала СтратКом ВСУ, вражеские корабли получили повреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, ВСУ, Кораблі, Російська агресія, Черное море
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