Федоров показал видео атаки морского дрона на корабль РФ
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал момент атаки морского дрона на российский корабль.
Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале.
Глава Минцифры отметил, что операцию по поражению российского корабля осуществляло Главное управление разведки Минобороны.
— Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу, — написал Федоров.
Ранее стало известно, что утром 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.
По данным Telegram-канала СтратКом ВСУ, вражеские корабли получили повреждения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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