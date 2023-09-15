Федоров показав відео атаки морського дрона на корабель РФ
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав момент атаки морського дрона на російський корабель.
Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
Очільник Мінцифри зазначив, що операцію з ураження російського корабля здійснювало Головне управління розвідки Міноборони.
– Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу, – написав Федоров.
Раніше стало відомо, що вранці 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох російських патрульних кораблях типу Василь Биков.
За даними Telegram-каналу СтратКом ЗСУ, ворожі кораблі зазнали пошкоджень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко