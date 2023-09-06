Будут новые поставки и производство нашего оружия — Зеленский
Украина получит новые оборонные поставки и будет производить собственное оружие для защиты государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 5 сентября.
Он сообщил, что завершает этот день уже в Киеве, а до этого имел встречи с 13-ю боевыми бригадами на Донбассе и Запорожье вместе с боевыми бригадными генералами Сырским, Тарнавским, Содолем, а до этого — имел разговоры с комбригами и комбатами.
Президент рассказал, как имел возможность наградить украинских военных и продемонстрировал, что в своем кабинете имеет уже дополнительную доску для шевронов, поскольку на предыдущей закончилось место.
— Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми! Поблагодарил боевых медиков, наших врачей. Очень важно, — сказал он.
Владимир Зеленский назвал большой гордостью украинских воинов, которые после ранений возвращаются на позиции, к своим собратьям.
— Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новое снабжение. Очень важно — будет новое производство нашего оружия, очертили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что надо сделать. Сделаем. И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины, — сказал он.
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова