Будут новые поставки и производство нашего оружия — Зеленский

Украина получит новые оборонные поставки и будет производить собственное оружие для защиты государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 5 сентября.

Он сообщил, что завершает этот день уже в Киеве, а до этого имел встречи с 13-ю боевыми бригадами на Донбассе и Запорожье вместе с боевыми бригадными генералами Сырским, Тарнавским, Содолем, а до этого — имел разговоры с комбригами и комбатами.

Президент рассказал, как имел возможность наградить украинских военных и продемонстрировал, что в своем кабинете имеет уже дополнительную доску для шевронов, поскольку на предыдущей закончилось место.

— Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми! Поблагодарил боевых медиков, наших врачей. Очень важно, — сказал он.

Владимир Зеленский назвал большой гордостью украинских воинов, которые после ранений возвращаются на позиции, к своим собратьям.

— Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новое снабжение. Очень важно — будет новое производство нашего оружия, очертили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что надо сделать. Сделаем. И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины, — сказал он.

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