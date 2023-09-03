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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов — Резников

Резніков
Фото: Минобороны

Глава Минобороны Алексей Резников прогнозирует увеличение производства украинских дронов уже этой осенью.

Об этом он сказал в интервью агентству Укринформ.

Он сказал, что процесс упрощения процедуры для производства дронов длился почти год.

— Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось — это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже, — добавил Резников.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые стимулируют производителей беспилотных летательных аппаратов во время военного положения в Украине.

В конце августа Зеленский сообщил, что Украина максимально увеличивает объемы производства снарядов, пушек, дронов, ракет и бронетехники.

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Источник: Укринформ
Безпілотники, Міноборони України, Алексей Резников
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