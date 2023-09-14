Кабмін знайшов нове джерело фінансування для виробництва власної зброї

Україна повинна наростити виробництво власних дронів, озброєння і боєприпасів. Для цього Кабінет міністрів подав законопроєкт, яким пропонується скеровувати на закупівлю техніки й власне виробництво зброї військовий ПДФО (податок на доходи фізичних осіб, – Ред.) – податок, який держава сплачує за військових.

Про це у своєму Telegram повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО зросли у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума становитиме понад 96 млрд грн, тоді як у 2021 році показник становив близько 12 млрд грн.

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Очільник Кабміну також повідомив, що зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони і зарплати військових.

– Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння, – повідомив Денис Шмигаль.

Глава уряду додав, що одночасно понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Тим громадам, яким об’єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову і залишить реверсну дотацію.

– Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення, – підсумував прем’єр.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виробляти на своїй території дрони і зброю. Це буде передбачено у держбюджеті на 2024 рік і стане одним з головних пріоритетів.

3 вересня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив про намір уже цієї осені збільшити виробництво українських дронів.

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