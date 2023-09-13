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Украинцы смогут летать на F-16 уже через три месяца — командующий ВВС Нацгвардии США

Украинцы смогут летать на F-16 уже через три месяца — командующий ВВС Нацгвардии США
Фото: Факти ICTV

Украинские пилоты должны до октября прибыть на базу ВВС Национальной гвардии США Моррис в Тусоне (штат Аризона). Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка, в зависимости от их знаний и предыдущего опыта на истребителях, летчики могут завершить обучение на F-16 в течение трех месяцев.

Об этом заявил генерал-лейтенант Майкл Ло, командующий ВВС Нацгвардии США, передает Associated Pres.

— Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение, — подчеркнул он.

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Чтобы уложиться в сжатые сроки подготовки, как заявил Ло, на авиабазе, вероятно, будут смещены некоторые другие международные обязательства, и займутся прежде всего украинскими пилотами.

В то же время после завершения обучения в США украинцам еще нужно будет уже в Европе пройти дополнительную подготовку с НАТО, которая неизвестно сколько времени займет.

Генерал Дэвид Олвин, кандидат на должность следующего командующего ВВС США, заявил, что в среднем подготовка на F-16 займет от шести до девяти месяцев, однако эти сроки можно сократить, если украинские пилоты овладеют знаниями и навыками быстрее.

Ло считает, что за три месяца F-16 могут освоить те украинские пилоты, которые ранее тренировались на F-15C — другом современном истребителе ВВС Национальной гвардии, базирующемся во Фресно (штат Калифорния).

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Источник: AP
Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, США-Украина
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