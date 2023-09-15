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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Бельгія надасть свої винищувачі F-16 для навчання українських пілотів

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Бельгія долучається до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 у межах авіаційної коаліції, яку очолили Нідерланди і Данія.

Про це заявила міністерка оборони країни Людивін Дедондер, повідомляє Le Soir.

За її словами, у 2024 році Міноборони Бельгії надішле Данії два літаки F-16 – двомісні навчально-тренувальні F-16B – для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання винищувачів.

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Крім цього, шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання в Бельгії для подальшої підготовки пілотів та іншого персоналу.

Найближчими тижнями оборонне відомство Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цих цілей свою авіабазу Скрідструп.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що українські пілоти можуть бути готові до виконання бойових завдань на винищувачах F-16 вже у лютому 2024 року.

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Бельгія, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Російська агресія
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