Зеленский призвал государства-соседи не продлевать ограничения на агроэкспорт из Украины

Государства, граничащие с Украиной, должны поддержать экспорт украинской агропродукции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 15 сентября.

Он начал обращение с того, что рассказал о своем разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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— Ограничительные меры против нашего аграрного экспорта со стороны Евросоюза отменены. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне — с соседями. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что для Европы будет выигрышем, если заключенные договоры сработают, а обещания выполняются.

— Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать, — добавил он.

Глава государства добавил, что провел совещание с членами правительства и Офисом президента относительно дальнейшей тактики защиты договоров и свободной торговли в ЕС.

— Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе и экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала Россия, — сообщил он.

Владимир Зеленский добавил, что провел сегодня новое заседание Ставки.

В обращении глава государства добавил, что относительно ситуации на фронте, то отличилась 36-я отдельная бригада морпехов, которая “очень мощно действует в районе Опытного и Водяного”.

Украинские воины также работают в районе Вербового и Новопрокоповки.

— Сегодня, накануне Дня спасателя, поздравил коллектив ГСЧС Украины и поблагодарил за смелую и самоотверженную работу. Принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции Герой — спасатель года. И это событие — гораздо больше, чем одно из официальных мероприятий. Наша благодарность для работников и работниц ГСЧС. Каждая государственная и ведомственная награда для спасателей — это отражение того, что жизни людей защищаются, — заявил президент.

Глава государства также напомнил о своей встрече с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда.

— Говорили о приближении справедливости для Украины и для всех людей, пострадавших от российских преступлений войны, — сообщил он.

Президент подчеркнул, что ответственность должна быть четкой, конкретной и справедливой.

— Именно такой, как выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина. То, чего российский диктатор реально испугался. И теперь он старается не выезжать за пределы России, потому что сила права — она есть, и весомая. И мир имеет все возможности, чтобы право таки преодолело агрессию бандитской силы, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Украина готовится к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября и сегодня имел несколько длительных совещаний по этому поводу.

— Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты — и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов, — добавил он.

Глава государства сообщил, что Украина работает над усилением своих институтов, чтобы усилить способности государства в уничтожении олигархически-коррупционных влияний, которые, в частности, использовала Россия, чтобы ослаблять Украину и постоянно “подъедать” украинский суверенитет.

Также президент рассказал о широком и содержательном совещании с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса.

— Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве — гарантированную устойчивость, — сообщил он.

В конце обращения глава государства напомнил, что сегодня украинская еврейская община вместе со всеми иудеями мира празднует Рош ха-Шана. Он поздравил всех, кто празднует, и пожелал, чтобы следующий год стал мирным для всей Украины и всех наших людей.

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