Попри рішення Єврокомісії: Польща, Угорщина та Словаччина продовжать ембарго на зерно з України

Польща, Угорщина та Словаччина ухвалили рішення продовжити ембарго на українську агропродукцію, незважаючи на рішення Європейської комісії щодо скасування цих обмежень.

За даними Reuters, Угорщина продовжить заборону на експорт 24 сільськогосподарських продуктів, включно із зерном, овочами, деякими видами м’яса, меду тощо.

Обмеження Будапешту підтвердив речник уряду Угорщини Золтан Ковач та очільник Мінсільгоспу Угорщини Іштван Надь.

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За словами міністра, офіційний Будапешт закриє свої кордони для 24 українських продуктів.

– Ми будемо захищати інтереси угорських фермерів, – наголосив Надь.

Зі свого боку польський уряд повідомив, що Польща дотримуватиметься продовження заборони імпорту українського збіжжя попри рішення Єврокомісії.

– Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін або фон дер Ляєн, Туска або Вебера. Ми це зробимо, тому що це в інтересах польського фермера, – цитує видання Niezalezna прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Аналогічного рішення дотримується і Словаччина. Так, словацький уряд вирішив заборонити імпорт чотирьох товарів з України, включно з пшеницею, на національному рівні. Заборона діятиме до кінця року щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Рішення усіх трьох урядів було ухвалено після того, як Європейська комісія відмовилась продовжувати заборону на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Нагадаємо, в період з 2 травня тривала заборона на вільний обіг української агропродукції в пʼяти державах-сусідах України. Угода діяла до сьогодні, 15 вересня.

Обмеження на торгівлю було запроваджено через незадоволення з боку польських фермерів з робітників агрогалузей з інших країн, де часто відбувались акції протесту. Фермери звинувачували у стрибках цін на зернові великі обсяги імпорту українського зерна, яке осідає на складах в цих держава.

З боку таких країн, як Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина раніше вже лунали заяви, що вони мають намір продовжити заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Разом з тим, Болгарія, як ще одна країна-сусід України, дотрималась рішення Єврокомісії від 15 вересня, коли не стала продовжувати дію обмежень на українське збіжжя.

У своєму вечірньому зверненні за 15 вересня президент Володимир Зеленський закликав країни, що межують з Україною, підтримати рішення Єврокомісії. В іншому разі на ці уряди чекатиме цивілізована відповідь, ймовірно, натякаючи на звернення до арбітражу Світової організації торгівлі, про що раніше говорив прем’єр України Денис Шмигаль.

Джерела: MNT.sk, Niezalezna, Reuters, Nagy Istvan, Zoltan Kovacs

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