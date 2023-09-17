Контрнаступ ЗСУ переходить у вирішальну стадію – американський аналітик

Контрнаступ Сил оборони України переходить у вирішальну стадію. Бійці ЗСУ мають реальний шанс повністю вибити окупантів з української землі.

Про це американський військовий аналітик Майкл Кофман розповів Der Spiegel.

– Вважаю справедливим сказати, що контрнаступ ЗСУ вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися. Такі речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції, – сказав він.

Аналітик зазначив, що на лінії фронту стратегічні резерви розгорнули як українські війська, так і армія РФ, тому ця битва зводиться до відносного балансу виснаження. Військові дії можуть відбуватися нелінійно.

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– Важливо, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси. Існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, тож динаміка дещо змінилася. Якщо російські військові виснажені і не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити армію РФ у ненадійне становище. Це не салонна гра, де можна легко передбачити результати, – пояснив експерт.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили 52 тис. особового складу. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тис. загарбників та тисячі одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

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