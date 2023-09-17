Наступ окупантів на Куп’янському напрямку сповільнився – Євлаш

На Куп’янському напрямку сповільнився наступ російських окупантів, ймовірно, через перегрупування сил.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

– Перш за все це пов’язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов’язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ, – сказав він.

Речник наголосив, що Сили оборони України готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

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Також Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили 52 тис. особового складу. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тис. загарбників та тисячі одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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