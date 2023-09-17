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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Наступ окупантів на Куп’янському напрямку сповільнився – Євлаш

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На Куп’янському напрямку сповільнився наступ російських окупантів, ймовірно, через перегрупування сил.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

– Перш за все це пов’язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов’язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ, – сказав він.

Речник наголосив, що Сили оборони України готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Зараз дивляться

Також Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили 52 тис. особового складу. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тис. загарбників та тисячі одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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