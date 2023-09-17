Оккупанты превращают Токмак в главную опору второй линии обороны — разведка Британии
Российские оккупанты превращают Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны.
Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.
– Вероятно, что в последние дни российские силы укрепили их оборону вокруг оккупированного города Токмак на юге Украины, который расположен примерно на расстоянии 16 км за пределами нынешней линии фронта, – говорится в сообщении.
В сводке разведки Британии отмечается, что Россия вероятно разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.
– Токмак готовится стать стержнем второй главной линии обороны России. Улучшение городской обороны вероятно указывает на растущую обеспокоенность России из-за украинского тактического прорыва первой главной линии обороны с севера, – отмечается в сообщении.
Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что на фоне контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.
13 сентября украинские войска добились частичных успехов в районе Работино, а также в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).
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