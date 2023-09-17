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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Феодосии в районе нефтебазы прогремели взрывы

В Феодосии в районе нефтебазы прогремели взрывы
Фото: Getty Images

На территории временно оккупированного полуострова Крым в Феодосии утром прогремели взрывы.

Как сообщают в Telegram-каналах российское ПВО якобы сбило беспилотник на подлете к местной нефтебазе.

– Подписчики сообщают, что в Феодосии был взрыв в 10 утра, другие пишут, что в 12 часов. Также сейчас в районе нефтебазы перекрыта дорога, – пишут в пабликах.

Напомним, российские оккупанты утверждают, что ночью 17 сентября якобы отбили атаку беспилотников на пока захваченный ими Крым.

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В Минобороны России заявляют, что атака длилась около часа. За это время к полуострову якобы направлялось несколько групп БпЛА. В частности только за ночь ПВО террористов якобы сбила 6 дронов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Крым, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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