В Феодосии в районе нефтебазы прогремели взрывы

На территории временно оккупированного полуострова Крым в Феодосии утром прогремели взрывы.

Как сообщают в Telegram-каналах российское ПВО якобы сбило беспилотник на подлете к местной нефтебазе.

– Подписчики сообщают, что в Феодосии был взрыв в 10 утра, другие пишут, что в 12 часов. Также сейчас в районе нефтебазы перекрыта дорога, – пишут в пабликах.

Напомним, российские оккупанты утверждают, что ночью 17 сентября якобы отбили атаку беспилотников на пока захваченный ими Крым.

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В Минобороны России заявляют, что атака длилась около часа. За это время к полуострову якобы направлялось несколько групп БпЛА. В частности только за ночь ПВО террористов якобы сбила 6 дронов.

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