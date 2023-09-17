У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи
На території тимчасово окупованого півострова Крим у Феодосії зранку пролунали вибухи.
Як повідомляють у Telegram-каналах російське ППО нібито збило безпілотник на підльоті до місцевої нафтобази.
– Підписники повідомляють, що у Феодосії був вибух о 10 ранку, інші пишуть, що о 12 годині. Також зараз у районі нафтобази перекрито дорогу, – пишуть у пабліках.
Нагадаємо, російські окупанти стверджують, що вночі 17 вересня буцімто відбили атаку безпілотників на поки що захоплений ними Крим.
У Міноборони Росії заявляють, що атака тривала близько години. За цей час до півострова буцімто прямувало кілька груп БпЛА. Зокрема лише за ніч ППО терористів нібито збила 6 дронів.
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