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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи

У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи
Фото: Getty Images

На території тимчасово окупованого півострова Крим у Феодосії зранку пролунали вибухи. 

Як повідомляють у Telegram-каналах російське ППО нібито збило безпілотник на підльоті до місцевої нафтобази.

– Підписники повідомляють, що у Феодосії був вибух о 10 ранку, інші пишуть, що о 12 годині. Також зараз у районі нафтобази перекрито дорогу, – пишуть у пабліках. 

Нагадаємо, російські окупанти стверджують, що вночі 17 вересня буцімто відбили атаку безпілотників на поки що захоплений ними Крим.

Зараз дивляться


У Міноборони Росії заявляють, що атака тривала близько години. За цей час до півострова буцімто прямувало кілька груп БпЛА. Зокрема лише за ніч ППО терористів нібито збила 6 дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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