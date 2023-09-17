У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи

На території тимчасово окупованого півострова Крим у Феодосії зранку пролунали вибухи.

Як повідомляють у Telegram-каналах російське ППО нібито збило безпілотник на підльоті до місцевої нафтобази.

– Підписники повідомляють, що у Феодосії був вибух о 10 ранку, інші пишуть, що о 12 годині. Також зараз у районі нафтобази перекрито дорогу, – пишуть у пабліках.

Нагадаємо, російські окупанти стверджують, що вночі 17 вересня буцімто відбили атаку безпілотників на поки що захоплений ними Крим.

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У Міноборони Росії заявляють, що атака тривала близько години. За цей час до півострова буцімто прямувало кілька груп БпЛА. Зокрема лише за ніч ППО терористів нібито збила 6 дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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