Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на чемпионате мира
Громко было не только в Москве: Крым якобы атаковали 25 дронов
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Оборона российских войск начала ослабевать на фронте. Воины Вооруженных сил Украины выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.

По данным издания The Times, украинским защитниками удалось изменить логистику московских войск и усложнить перемещение армии РФ на фронте для дальнейшего успешного контрнаступления ВСУ.

Аналитики утверждают, что это дает возможность украинским бойцам осуществить поход на восточное направление вблизи Бахмута и южное направление неподалеку от временно оккупированного Донецка.

Эксперты отмечают, что в то же время украинские военные могут иметь успехи на юг от Угледара до Мариуполя, а также выйти к Токмаку и Мелитополю, чтобы в дальнейшем освободить временно оккупированный Крым.

По мнению специалистов, в случае последнего варианта Крым будет находиться в доступности для артиллерии ВСУ и воздушных атак. Даже без освобождения полуострова, украинские бойцы могут сделать невозможным пребывание войск РФ там — это стало бы значительным преимуществом.

Читайте также
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ

Источник: The Times
Война в Украине, Угледар, контрнаступ, Крым, Мариуполь, Мелітополь, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ атаковала Харьков: есть два попадания, вспыхнул пожар
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Не такой уж и быстрый: что известно о ракетном комплексе Кинжал и его характеристики
рк кинжал
Нельзя допустить триумфа людоедов: Подоляк о заявлении Италии относительно политического окончания войны
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
ВСУ вблизи Орехова и контрнаступление в Донецкой области: 523-й день войны
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Пас скот с дедушкой: из-за обстрела Константиновки ранен 13-летний парень и еще 2 гражданских
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.07.2023)
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.07.2023)
ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь