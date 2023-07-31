ВСУ выходят на важные высоты: как Украина может освободить Крым от войск РФ
Оборона российских войск начала ослабевать на фронте. Воины Вооруженных сил Украины выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.
По данным издания The Times, украинским защитниками удалось изменить логистику московских войск и усложнить перемещение армии РФ на фронте для дальнейшего успешного контрнаступления ВСУ.
Аналитики утверждают, что это дает возможность украинским бойцам осуществить поход на восточное направление вблизи Бахмута и южное направление неподалеку от временно оккупированного Донецка.
Эксперты отмечают, что в то же время украинские военные могут иметь успехи на юг от Угледара до Мариуполя, а также выйти к Токмаку и Мелитополю, чтобы в дальнейшем освободить временно оккупированный Крым.
По мнению специалистов, в случае последнего варианта Крым будет находиться в доступности для артиллерии ВСУ и воздушных атак. Даже без освобождения полуострова, украинские бойцы могут сделать невозможным пребывание войск РФ там — это стало бы значительным преимуществом.