В Клещиевке продолжаются штурмовые бои, военные призвали дождаться информации от Генштаба

17 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото из, вероятно, освобожденной Клещиевки в Донецкой области.

— Украина всегда возвращает свое, — подписал он фотографию в своем Telegram.

На фото бойцы с флагами штурмовой бригады Нацполиции Лють и флагом 3-й штурмовой бригады. Больше информации пока не сообщается.

Обновлено в 16:40. В пресс-службе бригады Ярость сообщили, что в Клещиевке продолжаются бои. Военные просят дождаться официальных сообщений от Генштаба.

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– В Клещиевке продолжаются активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом пока невозможно, – отметили в пресс-службе.

Накануне фотография появилась в соцсетях. Там сообщалось, что она сделана в Клещиевке.

В Генштабе ВСУ пока не сообщают о ситуации в Клещиевке.

Напомним, в понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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