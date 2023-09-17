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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Кліщіївці тривають штурмові бої, військові закликали дочекатися інформації від Генштабу

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

17 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото із, ймовірно, звільненої Кліщіївки в Донецькій області.

— Україна завжди повертає своє, — підписав він світлину у своєму Тelegram.

На фото бійці з прапорами штурмової бригади Нацполіції Лють та прапором 3 штурмової бригади. Більше інформації поки що не повідомляється.

Оновлено о 16:40. У пресслужбі бригади Лють повідомили, що у Кліщіївці тривають бої. Військові просять дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.

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– У Кліщіївці тривають активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом наразі неможливо, — наголосили у пресслужбі. 

Напередодні світлина зʼявилася у соцмережах. Там повідомлялося, що її зроблено у Кліщіївці.

У Кліщіївці тривають штурмові бої, військові закликали дочекатися інформації від Генштабу

Фото: Андрій Єрмак

У Кліщіївці тривають штурмові бої, військові закликали дочекатися інформації від Генштабу

У Генштабі ЗСУ поки не повідомляють про ситуацію в Кліщіївці.

Нагадаємо, у понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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