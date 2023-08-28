Сили оборони звільнили Роботине, рухаються далі – Міноборони

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.

Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center.

– Звільнено Роботине, і далі наші війська рухаються південно-східніше, – сказала Маляр.

Вона також зазначила, що Сили оборони просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого “попри шалений опір ворога”.

22 серпня повідомлялось, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Джерело: Military Media Center

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