Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Сили оборони звільнили Роботине, рухаються далі – Міноборони
У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.
Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center.
– Звільнено Роботине, і далі наші війська рухаються південно-східніше, – сказала Маляр.
Вона також зазначила, що Сили оборони просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого “попри шалений опір ворога”.
22 серпня повідомлялось, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.
Джерело:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео