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Контрнаступление ВСУ продолжается успешно, россияне говорят только об обороне — Подоляк

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины против российских войск продолжается успешно.

Об этом в интервью CNN заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал прорыв первой линии обороны России причиной оптимизма в борьбе Украины с военной силой, которую “все боялись” до того, как Москва начала полномасштабное вторжение.

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— Инициатива полностью за Украиной. Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России, — отметил советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина готовится к борьбе за освобождение Крыма, оккупированного Россией в 2014 году.

Также Подоляк отметил, что наше государство нуждается в большей поддержке с воздуха со стороны западных партнеров, в частности в истребителях F-16, ракетах дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь контролируемых Россией территорий и боеприпасах.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, но украинские военные имеют инициативу и продвигаются вперед.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Михаил Подоляк, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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