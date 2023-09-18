Контрнаступ ЗСУ триває успішно, росіяни говорять лише про оборону – Подоляк

Контрнаступ Збройних сил України проти російських військ триває успішно.

Про це в інтерв’ю CNN заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав прорив першої лінії оборони Росії причиною оптимізму у боротьбі України з військовою силою, яку “всі боялися” до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення.

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– Ініціатива повністю за Україною. Навіть російські офіційні особи, такі як Путін, кажуть, що вони відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять лише про оборонну війну Росії, – зауважив радник керівника ОП.

Подоляк наголосив, що Україна готується до боротьби за звільнення Криму, окупованого Росією у 2014 році.

Також Подоляк зазначив, що наша держава потребує більшої підтримки з повітря з боку західних партнерів, зокрема винищувачів F-16, ракет дальнього радіусу дії для завдання ударів вглиб контрольованих Росією територій та боєприпасів.

Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, але українські військові мають ініціативу і просуваються вперед.

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