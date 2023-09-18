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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ триває успішно, росіяни говорять лише про оборону – Подоляк

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України проти російських військ триває успішно.

Про це в інтерв’ю CNN заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав прорив першої лінії оборони Росії причиною оптимізму у боротьбі України з військовою силою, яку “всі боялися” до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення.

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– Ініціатива повністю за Україною. Навіть російські офіційні особи, такі як Путін, кажуть, що вони відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять лише про оборонну війну Росії, – зауважив радник керівника ОП.

Подоляк наголосив, що Україна готується до боротьби за звільнення Криму, окупованого Росією у 2014 році.

Також Подоляк зазначив, що наша держава потребує більшої підтримки з повітря з боку західних партнерів, зокрема винищувачів F-16, ракет дальнього радіусу дії для завдання ударів вглиб контрольованих Росією територій та боєприпасів.

Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, але українські військові мають ініціативу і просуваються вперед.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Михайло Подоляк, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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