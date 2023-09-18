Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский

Олександр Сирський

ВСУ пробили линию обороны российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Сейчас враг пытается контратаковать, но безуспешно.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что на Востоке обстановка остается сложной.

Российские войска готовятся к возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях. В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

Сейчас смотрят

— После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки, — говорится в сообщении.

По словам Сырского, в результате успешных действий ВСУ была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей РФ — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Сырский отметил, что украинские военные продолжают движение вперед. Для организации выполнения задач он провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в этом районе.

— В ходе работы были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия. Уверен — наши планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы. Враг будет разбит, и сине-желтые флаги снова будут развеваться на наших границах, — проинформировал Сырский.

Читайте также
Андреевка, Опытное и Клещиевка: какие достижения на фронте есть за неделю и усилятся ли атаки РФ
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский

Фото: Military Media Center

Источник: Military Media Center

Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Андрій Огородник
Почему мосты на Чонгаре не удалось взорвать – объяснил генерал Соколов
Чонгар
Южная Корея передаст Украине 2 машины для разминирования полей
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, пораженной в Севастополе
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Калечили ножом и били три часа без остановки: военный из Британии рассказал, как пережил российский плен
військовий з Британії Ейден Аслін

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь