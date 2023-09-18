ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута — Сырский

ВСУ пробили линию обороны российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Сейчас враг пытается контратаковать, но безуспешно.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что на Востоке обстановка остается сложной.

Российские войска готовятся к возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях. В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

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— После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки, — говорится в сообщении.

По словам Сырского, в результате успешных действий ВСУ была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей РФ — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Сырский отметил, что украинские военные продолжают движение вперед. Для организации выполнения задач он провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в этом районе.

— В ходе работы были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия. Уверен — наши планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы. Враг будет разбит, и сине-желтые флаги снова будут развеваться на наших границах, — проинформировал Сырский.

Фото: Military Media Center

Источник: Military Media Center

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