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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области.

Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, что вчера произошел коммуникационный сбой по поводу объявления об освобождении Андреевки.

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Сначала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о контроле над населенным пунктом.

Однако в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады назвали информацию о деоккупации ошибочной и преждевременной, поскольку бои в районе населенного пункта не прекращаются.

Впоследствии Анна Маляр отметила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, докладывающими ситуацию непосредственно с места событий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія, РФ
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