Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области
Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области.
Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Напомним, что вчера произошел коммуникационный сбой по поводу объявления об освобождении Андреевки.
Сначала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о контроле над населенным пунктом.
Однако в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады назвали информацию о деоккупации ошибочной и преждевременной, поскольку бои в районе населенного пункта не прекращаются.
Впоследствии Анна Маляр отметила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, докладывающими ситуацию непосредственно с места событий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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