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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ пробили лінію оборони росіян у районі Бахмута – Сирський

Олександр Сирський

ЗСУ пробили лінію оборони російських окупантів у районі Бахмута Донецької області. Зараз ворог намагається контратакувати, але безуспішно.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що на Сході обстановка залишається складною.

Російські війська готуються до поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках. В районі Бахмута продовжуються запеклі бої.

Зараз дивляться

– Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки, – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, у результаті успішних дій ЗСУ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин РФ – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Сирський наголосив, що українські військові продовжують рух вперед. Для організації виконання завдань він провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз перебувають в цьому районі.

– У ході роботи було заслухано висновки з оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії. Впевнений – наші плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. Ворог буде розбитий, і синьо-жовті стяги знову майорітимуть на наших кордонах, – поінформував Сирський.

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Фото: Military Media Center

Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, Олександр Сирський, Російська агресія
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