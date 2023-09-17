Андреевка, Опытное и Клещиевка: какие достижения на фронте есть за неделю и усилятся ли атаки РФ

Эта неделя на фронте была богата на события. Так, Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки и Андреевку Донецкой области. Основным эпицентром боев стала Клещиевка Донецкой области, ее также удалось отбить у оккупантов. Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, а также в районе Бахмута и имели частичные успехи в районе Работино.

Более подробно о ситуации на разных направлениях фронта Факты ICTV расспросили военного и политического эксперта обозревателя группы Информационное сопротивление, эксперта Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александра Коваленко.

— Инициатива сейчас находится на стороне Сил обороны Украины. Мы сковываем российские оккупационные войска на нескольких направлениях, например, на Лимано-Купянской оси. А по некоторым локациям, это, например, Запорожская область, а также Донецкая, у нас есть продвижения и достижения, — сказал Коваленко.

Купянское и Лиманское направления

На Купянском направлении замедлилось наступление российских оккупантов, вероятно, из-за перегруппировки сил, сообщал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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В то же время фиксируется высокая активность вражеских обстрелов на Лиманском и Купянском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои. Враг подтянул силы и осуществляет активное наступление на этой части фронта, пытаясь перехватить инициативу у украинских воинов.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном фронте находится около 150 тыс. захватчиков. Несмотря на такую большую силу, украинские военные имеют значительные успехи. Так, там была освобождена Андреевка.

Также деоккупация части поселка Опытное возле Авдеевки, по словам Коваленко, является достаточно большим достижением, поскольку населенный пункт находится вблизи Донецка. Кроме того, это позволяет расширить зону обороны самой Авдеевки.

Также, украинские военные освободили Клещиевку.

— Итак, в районе Бахмута, в южном секторе сейчас остается вопрос с освобождением Курдюмовки и Зеленополья. Это будет следующий этап и можно говорить о том, что Силы обороны Украины не только откинули россиян на левую сторону железной дороги в южном секторе, но и могут заставить их в ближайшее время бежать с трассы 0513, — говорит эксперт.

Коваленко отметил, что именно в этом месте у оккупантов сосредоточен главный опорный пункт Отрадовка:

— Общая линия — Николаевская, вторая линия — Отрадовка и Опытное. Это у них такая себе линия обороны именно на Юге по всей южной логистической артерии.

По информации ВСУ, возвращение под контроль Клещиевки и Курдюмовки даст возможность нашим Силам обороны зайти в тыл врага, нанести удары по командным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами РФ, а также значительно усложнит логистику российских войск.

— В комплексе это играет очень большую роль на участке фронта Восточной группировки войск. Потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на линии соприкосновения, — объясняет Илья Евлаш.

Шахтерское направление

На Шахтерском направлении в северной части Старомайорского Донецкой области российские войска пытались восстановить утраченные позиции, однако им это не удалось.

Запорожское направление

В Запорожской области россиянам после перебрасывания подразделений 236 и 237 полков 76-й десантной штурмовой дивизии удалось немного затормозить продвижение Сил обороны Украины на треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое. Но, по словам Коваленко, сейчас главная задача заключается в обескровливании этих подразделений и восстановлении в дальнейшем продвижения на этом треугольнике.

Левобережье Херсонщины

По Левому берегу Херсонской области продолжает увеличиваться “серая” зона. Это указывает на то, что россияне теряют свои позиции, так как больше не способны их контролировать. А это, по словам Коваленко, также можно отнести к положительному влиянию Сил обороны на этот участок фронта.

На сколько высока угроза ракетных атак РФ

По мнению Коваленко, Россия не прекратит атаковать Украину Шахедами, но интенсивность обстрелов из-за их нехватки уменьшится. Также вероятны ракетные атаки.

— Мое личное мнение, вторая половина сентября будет менее интенсивной по налетам Шахедов, чем первая. То есть будут увеличиваться паузы между налетами, а также в меньшую сторону будет меняться количество применяемых Шахедов. Что касается ракетных атак — также вполне возможно, — добавляет военный обозреватель.

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