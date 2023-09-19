Leopard и Т-72: Дания передаст Украине еще 45 танков

Дания передаст Украине еще 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1.

Об этом сообщил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен на 15-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

По его словам, танки Т-72 украинские военные смогут применять сразу, а для Leopard 1 экипажи должны пройти дополнительную подготовку.

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Эта военная помощь является частью пакета на сумму около $833 млн (5,8 млрд датских крон), о котором Дания объявила на прошлой неделе без уточнения деталей.

Ранее Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами закупила для нашего государства 100 танков Leopard 1. Первые 10 танков из этого пакета прибыли в Украину в начале сентября.

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