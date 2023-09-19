Leopard і Т-72: Данія передасть Україні ще 45 танків

Данія передасть Україні ще 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1.

Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

За його словами, танки Т-72 українські військові зможуть застосовувати одразу, а для Leopard 1 екіпажі мусять пройти додаткову підготовку.

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Ця військова допомога є частиною пакета на суму близько $833 млн (5,8 млрд данських крон), про який Данія оголосила минулого тижня без уточнення деталей.

Раніше Данія у співпраці з Німеччиною та Нідерландами закупила для нашої держави 100 танків Leopard 1. Перші 10 танків з цього пакета прибули в Україну на початку вересня.

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