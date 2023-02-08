Февраль, 08 в 14:47

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставки 178 танков Leopard 1. А танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.

Как сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники, Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1 после их ремонта на общую сумму свыше €100 млн.

Факты ICTV узнавали, чем отличают танки Leopard 1 от Leopard 2 и Leopard 1А5, а также технические характеристики Leopard 1.

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Немецкие леопарды: что известно о танках Leopard 1, 2 и 1А5

Leopard 1 — немецкий танк, который начали серийно изготавливать на заводе Krauss-Maffei Wegmann в 1965 году. В 2010 году он был снят с вооружения Бундесвера, но его все еще используют несколько стран, в том числе Турция и Греция.

Leopard 1 — основной боевой танк второго поколения, который до появления новой модели Leopard 2 называли просто боевой танк Леопард.

Leopard 1 создавался в 50-х годах как совместный проект Италии, Франции и ФРГ, но в результате партнерству не суждено было случится, поэтому завершали работы немцы. В 1965 году Бундесвер взял этот танк на вооружение.

В середине 60-х годов Leopard 1 имел лучшую в своем классе 105-мм британскую нарезную пушку с длиной ствола в 52 калибра.

Leopard 1 считается идеальным примером удачного сочетания характеристик боевой машины. Базовая версия претерпела много модернизаций, а сам танк имеет несколько вариаций:

Leopard A1.

Leopard A2.

Leopard A3.

Leopard A4.

Leopard А1А1.

Leopard A5.

Leopard A6.

Leopard 2 является основным боевым танком, который был создан немецким предприятием Krauss-Maffei. Он стал преемником уже успешного танка Leopard 1.

Производство начали в 1979 году. Именно тогда разработчики заложили в машину четыре главных компонента эффективности Leopard 2:

высокий уровень защиты;

маневренность на поле боя;

огневую мощь;

систему управления огнем.

Всего было выпущено 3 200 танков Leopard 2. Сейчас они взяты на вооружение вооруженных сил Германии, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Турции, Польше, Испании, Португалии, Сингапура, Дании, Чили, Греции, Канады, Финляндии.

Основной танк Leopard 2 еще часто называют А0. Это помогает отличить его от других модификаций, которых очень много!

Основным оборудованием этого варианта является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17, башенный прицел FERO Z18 и др.

Танк Leopard 2 покрыт многослойной броней. Снаряды крупных калибров и кумулятивные снаряды наталкиваются на верхнюю лобовую деталь танка. Борта и корма боевой машины защищены от тяжелых пулеметов, орудий среднего калибра и пушек старых версий.

Модель Leopard 1A5:

А в 1985 году Leopard 1А1 был модернизирован до модели Leopard 1A5. Эту машину создавали для противодействия советским танкам Т-64, Т-72 и Т-80.

Модернизация Leopard 1A5 получила более современные унифицированные системы наблюдения. Также в танк была установлена новейшая система управления огнем EMES-18 (унифицированная версия EMES-15 от танка Leopard 2A4) компании STN Atlas Elektronik GmbH.

Система предусматривает стабилизированный прицел наводчика с развитым ночным тепловизионным каналом с возможностью выбора контрастности, лазерный дальномер с дальностью измерения менее 10 км, вспомогательный шарнирный телескопический прицел TZF-3.

Более того, на панели управления можно установить важные данные, например, температуру воздуха, скорость бокового ветра и атмосферное давление. Система позволяет наносить точное огневое поражение при любых погодных условиях на расстоянии до 2 км.

В качестве дополнительной защиты танк можно усиливать листами бронирования. А боевая мощность была повышена путем добавления новых подкалиберных снарядов с повышенным бронепробитием. Показатели пробития западных подкалиберных 105-мм снарядов аналогичны 125-мм советским.

Сравнение танков Leopard 1 и 2

Характеристики этих двух машин очень похожи. В обеих версиях экипаж состоит из четырех человек:

командир;

водитель;

наводчик;

человек, который заряжает танк.

Однако у Leopard 2 двигатель почти вдвое мощнее, чем у предшественника, а максимальная скорость составляет 70 км в час против 65 км. В то же время запас хода на 100 км меньше – 450 км.

Также модель 2 длиннее, шире и выше Leopard 1. А вес составляет 62,5 тонны против 42,2 тонн.

Броня:

Leopard 1 имеют гомогенное бронирование корпуса.

Leopard 2 оборудован композитной броней.

Вооружение: основным орудием Leopard 1 является британская пушка 105-мм Royal Ordnance L7A3. Дальность поражения составляет до 3 тыс. м, боекомплект — 60 снарядов. В качестве вспомогательного вооружения используются два 7,62-миллиметровых пулемета, запас составляет 5,5 тыс. патронов.

В свою очередь Leopard 2 оснащены 120 мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55 или L55A1. Дальность поражения составляет до 5 тысяч метров, боекомплект – 42 снаряда. В качестве вспомогательного вооружения, как и у предшественника, есть два пулемета 7,62 мм.

Технические характеристики Leopard-1/Leopard-2/ Leopard-1A5