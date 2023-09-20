В Киеве мужчина избил и изнасиловал женщину, ему грозит 15 лет
В Киеве по ходатайству Оболонской окружной прокуратуры суд постановил взять под стражу 51-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком избиении и изнасиловании женщины.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По материалам следствия, 16 сентября подозреваемый пригласил к себе домой 53-летнюю женщину и предложил вместе употребить алкогольные напитки.
Позже мужчина начал настаивать на интимных отношениях. Получив от женщины отказ, злоумышленник нанес ей многочисленные удары руками в область головы, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием женщины, мужчина жестоко ее изнасиловал.
На следующий день женщина, которая из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Во вторник, 19 сентября, потерпевшая скончалась в больнице.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 152 УК Украины и Оболонским районным судом г. Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области 30-летний мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В августе 67-летний житель Хмельницкой области получил 15 лет за решеткой за неоднократное изнасилование своей маленькой внучки.
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