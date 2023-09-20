У Києві чоловік побив і зґвалтував жінку, йому загрожує 15 років

У Києві за клопотанням Оболонської окружної прокуратури суд постановив узяти під варту 51-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті та зґвалтуванні жінки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 16 вересня підозрюваний запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом випити.

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Згодом чоловік почав наполягати на інтимних стосунках. Отримавши від жінки відмову, зловмисник завдав їй численних ударів руками по голові, внаслідок чого потерпіла знепритомніла. Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував.

Наступного дня постраждала, яка через травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані. У вівторок, 19 вересня, вона померла у лікарні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 152 КК України та Оболонським районним судом м. Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Одещині 30-річний чоловік зґвалтував свою 10-річну родичку. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У серпні 67-річний житель Хмельниччини отримав 15 років за ґратами за неодноразове ґвалтування своєї маленької онуки.

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