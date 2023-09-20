Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина должна помнить, что получает помощь от Польши, на фоне углубления спора между странами по поводу импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

— Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы также являемся транзитной страной для Украины, — сказал польский лидер.

Польша по-прежнему остается твердым партнером Украины перед лицом российского вторжения, однако Киев и Варшава расходятся во мнениях по поводу недавнего продления Польшей запрета на импорт украинского зерна, который, по мнению польской стороны, необходим для защиты ее фермеров.

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Кроме Польши к ограничениям присоединились Словакия и Венгрия, которые объявили о блокировании импорта из Украины в пятницу. Это произошло после того, как Европейская комиссия приняла решение не продлевать запрет на продажу товаров в пять соседних с Украиной стран ЕС, в число которых входят также Румыния и Болгария. Запрет был введен после того, как эти страны столкнулись с наплывом дешевого импорта из Украины, испытывающей трудности с поставками зерна за границу.

В то время как Украина во вторник призвала к конструктивному диалогу, представитель Всемирной торговой организации подтвердил, что Киев сделал первый шаг в торговом споре, подав жалобу во всемирный торговый орган.

Дуда заявил, что если Украина подаст жалобу, то Польша объяснит ситуацию в трибунале. Он подчеркнул, что запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна.

— Есть деловые круги, которые имеют интересы в Украине и хотели бы продать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы вынуждены защищаться от этого. Я бы сравнил это с утопающим… Человек, который тонет, чрезвычайно опасен, потому что он может потянуть вас на глубину… Он может просто утопить спасателя, — сказал он.

Источник : Reuters

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