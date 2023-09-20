Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина должна помнить, что получает помощь от Польши, на фоне углубления спора между странами по поводу импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

— Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы также являемся транзитной страной для Украины, — сказал польский лидер.

Польша по-прежнему остается твердым партнером Украины перед лицом российского вторжения, однако Киев и Варшава расходятся во мнениях по поводу недавнего продления Польшей запрета на импорт украинского зерна, который, по мнению польской стороны, необходим для защиты ее фермеров.

Сейчас смотрят

Кроме Польши к ограничениям присоединились Словакия и Венгрия, которые объявили о блокировании импорта из Украины в пятницу. Это произошло после того, как Европейская комиссия приняла решение не продлевать запрет на продажу товаров в пять соседних с Украиной стран ЕС, в число которых входят также Румыния и Болгария. Запрет был введен после того, как эти страны столкнулись с наплывом дешевого импорта из Украины, испытывающей трудности с поставками зерна за границу.

В то время как Украина во вторник призвала к конструктивному диалогу, представитель Всемирной торговой организации подтвердил, что Киев сделал первый шаг в торговом споре, подав жалобу во всемирный торговый орган.

Дуда заявил, что если Украина подаст жалобу, то Польша объяснит ситуацию в трибунале. Он подчеркнул, что запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна.

— Есть деловые круги, которые имеют интересы в Украине и хотели бы продать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы вынуждены защищаться от этого. Я бы сравнил это с утопающим… Человек, который тонет, чрезвычайно опасен, потому что он может потянуть вас на глубину… Он может просто утопить спасателя, — сказал он.

Читайте также
Мы готовы к возможным последствиям от ЕС за решение против украинского агроимпорта – министр сельского хозяйства Польши
Польща відстоює обмеження на імпорт українського зерна

Источник: Reuters
Анджей Дуда, Война в Украине, Зерно, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии — Зеленский
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Теневые сделки, ядерный терроризм РФ и Саммит мира — выступление Зеленского на ГА ООН
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Использует как оружие: Зеленский о целях Кремля в блокировании зернового коридора
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши — Дуда
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь