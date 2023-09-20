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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна має пам’ятати, що отримує допомогу від Польщі – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Україна повинна пам’ятати, що отримує допомогу від Польщі, на тлі поглиблення суперечки між країнами з приводу імпорту української сільськогосподарської продукції.

Про це він заявив журналістам у Нью-Йорку після виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

– Було б добре, якби Україна пам’ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам’ятала, що ми також є транзитною країною для України, – сказав польський лідер.

Польща, як і раніше, залишається твердим партнером України перед обличчям російського вторгнення, проте Київ і Варшава розходяться в думках з приводу недавнього продовження Польщею заборони на імпорт українського зерна, яка, на думку польської сторони, необхідна для захисту її фермерів.

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Крім Польщі до обмежень приєдналися Словаччина та Угорщина, які оголосили про блокування імпорту з України в п’ятницю. Це сталося після того, як Європейська комісія ухвалила рішення не продовжувати заборону на продаж товарів до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС, до числа яких входять також Румунія і Болгарія. Заборону було запроваджено після того, як ці країни зіткнулися з напливом дешевого імпорту з України, що зазнає труднощів з поставками зерна за кордон.

У той час як Україна у вівторок закликала до конструктивного діалогу, представник Світової організації торгівлі підтвердив, що Київ зробив перший крок у торговельній суперечці, подавши скаргу до всесвітнього торгового органу.

Дуда заявив, що якщо Україна подасть скаргу, то Польща пояснить ситуацію в трибуналі. Він підкреслив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.

– Є ділові кола, які мають інтереси в Україні і хотіли б продати зерно якомога швидше і за мінімальною ціною. Ми змушені захищатися від цього. Я б порівняв це з потопаючим… Людина, яка потопає, надзвичайно небезпечна, тому що вона може потягнути вас на глибину… Він може просто втопити рятувальника, – сказав він.

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Польща відстоює обмеження на імпорт українського зерна

Джерело: Reuters
Анджей Дуда, Війна в Україні, Зерно, Польща
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