Мы готовы к возможным последствиям от ЕС за решение против украинского агроимпорта – министр сельского хозяйства Польши

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус выразил уверенность в отсутствии негативных последствий от решения ввести запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке, даже в случае возможных ответов со стороны Европейского Союза и Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом Телус заявил в эксклюзивном интервью изданию Euractiv.

После того, как Польша, Словакия и Венгрия в пятницу, 15 сентября, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна, у министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса возникла необходимость высказать свою позицию.

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Он считает, что не существует “никаких существенных аргументов” против продления запрета. Министр утверждает, что решение Европейской комиссии является исключительно политическим, и отмечает, что Польша была бы довольна, если бы ЕС взял на себя эту инициативу, что указывало бы на настоящую солидарность в Евросоюзе.

В то же время, Телус отмечает, что Польща чувствует обязанность защищать своих фермеров, что и привело к введению запрета в одностороннем порядке.

На вопрос о возможных последствиях этого решения, которое может противоречить законодательству ЕС, министр заверил, что ничего плохого не произойдет.

Также Роберт Телус выразил убеждение, что во ВТО не существует никаких юридических оснований для возникновения потенциальных проблем из-за этого шага. Он даже отметил, что слухи о возможных судебных исках против Польши из-за поддержки своих фермеров считает довольно смешными и не понимает, на каком основании это может быть сделано.

Что известно о запрете экспорта украинского зерна

В начале мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в пять стран ЕС: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение действует до 15 сентября 2023 года.

Власти Польши уже заявили, что не будут возобновлять импорт украинского зерна, независимо от того, каким будет решение официального Брюсселя.

Большинство стран ЕС поддерживают решение Европейской комиссии относительно экспорта украинского зерна.

В то же время Болгария поддержала возобновление импорта агропродукции из Украины после 15 сентября.

В Кабинете министров Украины предупредили, что в случае блокирования Польшей экспорта наше государство обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков.

Недавно стало известно, что Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Источник: Evractiv

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