Зерновой конфликт. Украина и Польша договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом об экспорте агропродукции.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Указано, что министры обсудили ситуацию, предложение Украины по ее урегулированию, а также договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.
— Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались, и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту, — говорится в сообщении.
Во время следующего разговора представители стран обсудят подготовленные вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.
Сольский в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что следующий разговор с поляками состоится в среду, 27 сентября.
— Есть надежда, что процесс не затянется, но без дополнительных разговоров не обойдется. Это займет не дни, а большее время, — добавил он.
В свою очередь министр сельского хозяйства Роберт Телус надеется, что Украина не будет вводить эмбарго на польские фрукты и овощи, поскольку это “неоправданно ухудшит ситуацию”, сообщает PAP.
Он напомнил, что Польша придерживается мнения, что зерно из Украины должно поступать в страны, которые больше всего в этом нуждаются, а не на рынки соседних стран ЕС.
При этом министр подчеркнул, что транзит зерна через территорию Польши происходит без перебоев.
— Наши действия направлены на организацию торговли, а не против кого-либо… ЕС необходимо создать правовые, финансовые и инфраструктурные инструменты, чтобы украинская продукция направлялась в страны, куда она направлялась до войны, — сказал Телус.
19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.
Как известно, в начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, но Еврокомиссия решила их не продлевать.
Но, несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко