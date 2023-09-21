Зерновой конфликт. Украина и Польша договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом об экспорте агропродукции.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Указано, что министры обсудили ситуацию, предложение Украины по ее урегулированию, а также договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

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— Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались, и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту, — говорится в сообщении.

Во время следующего разговора представители стран обсудят подготовленные вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Сольский в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что следующий разговор с поляками состоится в среду, 27 сентября.

— Есть надежда, что процесс не затянется, но без дополнительных разговоров не обойдется. Это займет не дни, а большее время, — добавил он.

В свою очередь министр сельского хозяйства Роберт Телус надеется, что Украина не будет вводить эмбарго на польские фрукты и овощи, поскольку это “неоправданно ухудшит ситуацию”, сообщает PAP.

Он напомнил, что Польша придерживается мнения, что зерно из Украины должно поступать в страны, которые больше всего в этом нуждаются, а не на рынки соседних стран ЕС.

При этом министр подчеркнул, что транзит зерна через территорию Польши происходит без перебоев.

— Наши действия направлены на организацию торговли, а не против кого-либо… ЕС необходимо создать правовые, финансовые и инфраструктурные инструменты, чтобы украинская продукция направлялась в страны, куда она направлялась до войны, — сказал Телус.

19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.

Как известно, в начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, но Еврокомиссия решила их не продлевать.

Но, несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

Источник : Минагрополитики

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