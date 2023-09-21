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Зерновий конфлікт. Україна та Польща домовилися знайти рішення, що враховує інтереси обох країн

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту агропродукції.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначено, що міністри обговорили ситуацію, пропозицію України щодо її врегулювання, а також домовились знайти рішення, що враховує інтереси обох країн.

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– Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались, та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії щодо експорту, – йдеться у повідомленні.

Під час наступної розмови представники країн обговорять підготовлені питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Сольський в етері телемарафону Єдині новини зазначив, що наступна розмова з поляками відбудеться у середу, 27 вересня.

– Є надія, що процес не затягнеться, але без додаткових розмов не обійдеться. Це займе не дні, а більший час, – додав він.

У свою чергу міністр сільського господарства Роберт Телус сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі, оскільки це “невиправдано погіршить ситуацію”, повідомляє PAP.

Він нагадав, що Польща дотримується думки, що зерно з України повинно надходити до країн, які найбільше цього потребують, а не на ринки сусідніх країн ЄС.

При цьому міністр підкреслив, що транзит зерна через територію Польщі відбувається без перебоїв.

– Наші дії спрямовані на організацію торгівлі, а не проти когось… ЄС необхідно створити правові, фінансові та інфраструктурні інструменти, щоб українська продукція прямувала до країн, куди вона прямувала до війни, – сказав Телус.

19 вересня Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

Як відомо, на початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Та попри це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

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Джерело: Мінагрополітики
Польща, Україна
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