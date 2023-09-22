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Валентина Чорна, редактор ленты

Глава Минобороны Дании признал неисправность танков Leopard, которые получила Украина — СМИ

Танк Leopard 1, український екіпаж
Фото: Getty Images

12 из 20 танков Leopard 1A5, которые Украина получила от Дании, имеют неисправности.

Об этом заявил министр обороны Дании Лунд Пульсен, сообщает TV2.

Он отметил, что в 10 танках, которые уже находятся в Украине, есть ряд мелких неисправностей, которые устраняет украинская сторона.

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Еще десять танков, которые передали ВСУ, сейчас находятся в Польше. Два из них имеют серьезные неисправности.

Отмечается, что Украина еще не обучила механиков, которые могли бы исправить такие дефекты, поэтому немецкая сторона, в том числе компания FFG, которая отвечает за восстановление танков в Германии, начнет ремонт уже на следующей неделе.

Танки предоставляются в рамках сотрудничества между Данией, Германией и Нидерландами, но Германия отвечает за обновление машин. В целом планируется поставка Украине 100 таких танков.

Недавно издание Spiegel сообщило, что Киев отказался принять партию из 10 танков Leopard 1A5 от Берлина, поскольку машины нуждаются в ремонте.

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Leopard 1, Война в Украине, Дания, Танки для Украины
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