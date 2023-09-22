Глава Міноборони Данії визнав несправність танків Leopard, які отримала Україна – ЗМІ
12 із 20 танків Leopard 1A5, які Україна отримала від Данії, мають несправності.
Про це заявив міністр оборони Данії Лунд Пульсен, повідомляє TV2.
Він зазначив, що в 10 танках, які вже перебувають в Україні, є низка дрібних несправностей, які усуває українська сторона.
Ще десять танків, які передали ЗСУ, наразі перебувають Польщі. Два з них мають серйозні несправності.
Зазначається, що Україна ще не навчила механіків, які б могли виправити такі дефекти, тому німецька сторона, зокрема компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочне ремонт вже наступного тижня.
Танки надаються в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами, але Німеччина відповідає за оновлення машин. Загалом планується постачання Україні 100 таких танків.
Нещодав новидання Spiegel повідомило, що Київ відмовився прийняти партію з 10 танків Leopard 1A5 від Берліну, оскільки машини потребують ремонту.
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