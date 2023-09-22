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Валерий Савицкий, редактор ленты

Не Шахедами едиными: РФ планирует производить ударные БПЛА разных типов – Игнат

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Российская Федерация будет наращивать производство других типов ударных БПЛА, кроме Shahed.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы видим, что сегодня, кроме Шахедов, появляются и другие БПЛА ударного типа, которые Россия изготовила. Это не только Ланцеты, но и беспилотники типа Куб – это тоже ударный БПЛА, недавно несколько единиц были уничтожены на Востоке нашей страны в Днепропетровской области. Поэтому враг будет однозначно наращивать БПЛА, но и производство ракет тоже, к сожалению, еще продолжается. Возможно, не в таком количестве, как оккупантам того бы хотелось, но оно все же у них есть, — сказал он.

Комментируя увеличение атак врага зимой на объекты энергетической инфраструктуры, спикер Воздушных сил отметил, что они всегда являются потенциальной целью для врага.

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— Единственное, что они (россияне. – Ред.) могут, так это в зимне-осенний период усилить удары по этим объектам. Но у оккупанта должно быть достаточно средств, чтобы доставать по ним по всей территории государства. Какими-то типами ракет они смогут доставать центральные и западные области, а есть типы ракет меньшего радиуса действия, которых будет достаточно для поражения прифронтовых территорий, — отметил Юрий Игнат.

Напомним, ночью 20 сентября российские войска атаковали беспилотниками типа Shahed-136/131 Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Агрессор выпустил 24 дрона-камикадзе, Силы обороны сбили 17 объектов.

Ранее Юрий Игнат отметил, что Россия увеличила интенсивность применения ударных БпЛА Shahed, и, вероятно, в дальнейшем будет наращивать их использование против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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