Не Шахедами єдиними: РФ планує виробляти ударні БПЛА різних типів – Ігнат

Російська Федерація буде нарощувати виробництво інших типів ударних БПЛА, крім Shahed.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми бачимо, що сьогодні, окрім Шахедів, з’являються й інші БПЛА ударного типу, які Росія виготовила. Це не лише Ланцети, але і безпілотники типу Куб – це теж ударний БПЛА, нещодавно кілька одиниць були знищені на Сході нашої країни в Дніпропетровській області. Тому ворог буде однозначно нарощувати БПЛА, але і виробництво ракет теж, на жаль, ще триває. Можливо, не в такій кількості, як окупантам того б хотілось, але воно все ж таки у них є, – сказав він.

Коментуючи збільшення атак ворога взимку на об’єкти енергетичної інфраструктури, речник Повітряних сил зазначив, що вони завжди є потенційною ціллю для ворога.

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– Єдине, що вони (росіяни. – Ред.) можуть, то в зимово-осінній період посилити удари по цих об’єктах. Однак в окупанта має бути достатньо засобів, щоб діставати по них по всій території держави. Якимись типами ракет вони зможуть діставати центральні й західні області, а є типи ракет меншого радіусу дії, яких буде достатньо для ураження прифронтових територій, – зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вночі 20 вересня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed-136/131 Сумську, Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. Агресор випустив 24 дрони-камікадзе, Сили оборони збили 17 об’єктів.

Раніше Юрій Ігнат зазначив, що Росія збільшила інтенсивність застосування ударних БпЛА Shahed, і, ймовірно, надалі буде нарощувати їхнє використання проти України.

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